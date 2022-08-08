حساب يونايتد ينشر فيديو صادم ضد رونالدو

نشر حساب مانشستر يونايتد عبر "تويتر" مقطع فيديو لنجم الفريق، كريستيانو رونالدو، وهو يتلقى صيحات الاستهجان بصوت عال قبل هزيمة الشياطين الحمر، الأحد، أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

واستدعى إريك تين هاغ، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، المهاجم رونالدو إلى قائمة الفريق، ولكن لم يشارك في التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق جراهام بوتر، حيث شارك في اللقاء بالدقيقة الـ53 بديلا لفريد.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع جماهير يونايتد وهم يرحبون بحماس باللاعبين على أرض الملعب قبل مباراة برايتون، لكن سرعان ما تنطلق صيحات الاستهجان عندما خرج رونالدو من النفق وسرعان ما تحولت تلك الهتافات إلى سخرية.

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وتراجعت شعبية رونالدو بين جماهير اليونايتد منذ أن أوضح أنه يريد الرحيل عن النادي بعد 12 شهرا فقط من عودته، حيث أبلغ اللاعب البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، النادي برغبته في ترك النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليغ" أنهاه في المركز السادس.

وتحدث تين هاغ عن رونالدو عقب الهزيمة أمام برايتون قائلا: "عليه بذل المزيد من الجهد لاستعادة لياقته الكاملة".

وقال الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر يستغرق وقتا ولا يمكنك إجباره على شيء، لقد قضى أسبوعا واحدا في التدريب".

وغاب رونالدو عن الفترة التحضيرية للفريق، ولم يسافر المهاجم المخضرم مع بعثة فريق مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر يونيو الماضي، بعد أن حصل (رونالدو) على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، بحسب ما ذكر يونايتد حينها.

المصدر: twitter/ManUtd