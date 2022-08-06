مقاتل أمريكي يرفض الاعتراف بمسوؤليته عن محاولة القتل

أفادت قناة "ESPN" الرياضية الأمريكية بأن بطل الوزن الثقيل السابق في بطولة "UFC"، الأمريكي كين فيلاسكيز، لم يعترف بمسؤوليته عن محاولة القتل في محكمة مقاطعة سانتا كلارا الأمريكية.

ونقلت القناة عن محامي الرياضي، مارك غيراغوس، أن جلسة المحكمة ما قبل المحاكمة ستعقد في 26 سبتمبر القادم. ويأمل جانب الدفاع بالاستماع إلى شهادات شهود عيان خلالها. وأضاف المحامي أنه إذا لم يتم رفض القضية في هذه المرحلة، فستتم إحالتها إلى المحكمة ومن الممكن أن تبدأ المحاكمة في القضية قبل نهاية العام الجاري.

وتم اعتقال فيلاسكيز في 28 فبراير الماضي بسبب تورطه في حادث إطلاق النار. وكان فيلاسكيز طارد سيارة هاري غولارديه (43 عاما) المتهم بالتحرش بأحد أقربائه. واصطدم فيلاسكيز بسيارة غولارديه وأطلق عدة طلقات، مما أسفر عن إصابة زوج أم الأخير بجروح. واتهمت إدارة شرطة سان خوسيه الرياضي السابق (39 عاما) بمحاولة القتل.

وأجرى فيلاسكيز آخر قتاله الرياضي في فبراير عام 2019. وفيما بعد شارك في معارك المصارعة WWE. كان فيلاسكيز بطل UFC للوزن الثقيل مرتين.

المصدر: نوفوستي