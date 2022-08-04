لأول مرة.. اعتماد تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء، أن تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل، ستستخدم في مباراة الكأس السوبر الأوروبية ودور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتهدف هذه التقنية إلى تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية.

وسبق للاتحاد الدولي "فيفا" المصادقة على استخدام التقنية ذاتها خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وشرح روبرتو روزيتي، مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي: "سيسمح هذا النظام المبتكر لطاقم العمل في تقنية الفيديو المساعد بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، وتحسين استمرارية اللعب واتساق القرارات".

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إن "النظام الجديد سيعمل بفضل الكاميرات المتخصصة القادرة على تتبع 29 نقطة بيانات مختلفة لكل لاعب"، مضيفا أنه "تم إجراء 188 اختبارا منذ عام 2020".

وأكد روزيتي أن "النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية ووضعه حيز التنفيذ في كل ملاعب دوري أبطال أوروبا".

يذكر أنه على الرغم من اعتماد هذه التقنية الجديدة، يبقى القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه في نهاية المطاف، من صلاحية حكم الفيديو المساعد VAR، لذلك أطلق على هذه التكنولوجيا "نصف الآلية"(سيمي-أوتومايتد)، خلافا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.

المصدر: "وكالات"