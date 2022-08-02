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الروسية كاساتكينا تبدأ بنجاح غمار بطولة سان خوسيه الأمريكية

الرياضة

الروسية كاساتكينا تبدأ بنجاح غمار بطولة سان خوسيه الأمريكية
AFP Carmen Mandato
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استهلت الروسية داريا كاساتكينا مشوارها في بطولة سان خوسيه الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 757 ألفا و900 دولار، بفوز صعب على الكازاخية يلينا ريباكينا، بطلة "ويمبلدون 2022".

وتمكنت كاساتكينا، المصنفة سابعة، من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على اللاعبة الكازاخية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(6-2) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و41 دقيقة.

وضربت كاساتكينا (25 عاما) موعدا في الدور الثاني من البطولة، مع صاحبة الأرض الأمريكية، تايلور تاونسيند التي تغلبت بدورها على الأسترالية ستورم ساندرز، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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