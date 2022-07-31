تصرف غير أخلاقي للاعبات منتخب كرواتيا بعد خسارتهن أمام المصريات (فيديو)

رفضت لاعبات المنتخب الكرواتي لكرة اليد "ناشئات 2004" مصافحة لاعبات منتخب مصر، بعد مباراتهما في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة العالم.

وحسمت المصريات اللقاء لمصلحتهن بنتيجة 33-31.

وبعد نهاية المباراة، بادرت لاعبات "الفراعنة" بتوجيه التحية للاعبات منتخب كرواتيا، اللاتي رفضن المصافحة وغادرن أرضية الملعب سريعا، في مشهد مؤسف وغير أخلاقي لا ينم عن الروح الرياضية.

مشهد لاينتمي للروح الرياضية.... 😳😳 منتخب كرواتيا للناشئات يرفضن مصافحة لاعبات مصر وسط ذهول الجميع بعد الخسارة أمام بنات مصر 33_31✌️💪 pic.twitter.com/ekQSuYmBX1 — Sports News Egypt (@SportsNewsEgyp2) July 30, 2022

مشهد يخلو من الروح الرياضية مازالت عنصرية الغرب مستمرة ضد العرب منتخب كرواتيا للناشئات يرفضن مصافحة لاعبات مصر وسط ذهول الجميع بعد الخسارة أمام بنات مصر 33_31✌️💪 🇪🇬🇪🇬

بس عموما بناتنا ردوا عليهم غنوا ورقصوا موتوا بغيظكم ، pic.twitter.com/HwrLpBHxNL — Reham Bedere (@Rehambedere) July 30, 2022

ولم تتوقف لاعبات منتخب مصر عن تلك الحادثة كثيرا، واستكملن الاحتفال بالفوز على كرواتيا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد للناشئات، توج بلقب بطولة إفريقيا في نسختها الـ17، والتي أقيمت في غينيا في الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022.

المصدر: وكالات