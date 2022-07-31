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تصرف غير أخلاقي للاعبات منتخب كرواتيا بعد خسارتهن أمام المصريات (فيديو)

الرياضة

تصرف غير أخلاقي للاعبات منتخب كرواتيا بعد خسارتهن أمام المصريات (فيديو)
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رفضت لاعبات المنتخب الكرواتي لكرة اليد "ناشئات 2004" مصافحة لاعبات منتخب مصر، بعد مباراتهما في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة العالم.

وحسمت المصريات اللقاء لمصلحتهن بنتيجة 33-31.

وبعد نهاية المباراة، بادرت لاعبات "الفراعنة" بتوجيه التحية للاعبات منتخب كرواتيا، اللاتي رفضن المصافحة وغادرن أرضية الملعب سريعا، في مشهد مؤسف وغير أخلاقي لا ينم عن الروح الرياضية.

ولم تتوقف لاعبات منتخب مصر عن تلك الحادثة كثيرا، واستكملن الاحتفال بالفوز على كرواتيا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد للناشئات، توج بلقب بطولة إفريقيا في نسختها الـ17، والتي أقيمت في غينيا في الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022.

المصدر: وكالات

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