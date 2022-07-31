إنجلترا بطلة لـ"يورو السيدات" للمرة الأولى في التاريخ

أضحى منتخب إنجلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 -1 على منتخب ألمانيا اليوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ألمانيا وصاحبة الأرض والجمهور إنجلترا، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، ونجح المنتخب الإنجليزي في خطف هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 111.

وحطم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية التي استضافها ملعب "ويمبلي" في لندن، الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية سواء لدى الرجال أو السيدات، بحضور 87192 متفرجا.

وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-1).

المصدر: وكالات