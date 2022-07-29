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رسميا.. رونالدو يعلن موعد عودته للعب مع مانشستر يونايتد

الرياضة

رسميا.. رونالدو يعلن موعد عودته للعب مع مانشستر يونايتد
Legion-Media
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، مشاركته في مباراة فريقه الودية ضد رايو فاييكانو بعد غد الأحد.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراتين وديتين، غدا السبت وبعد غد الأحد، الأولى أمام أتلتيكو مدريد والثانية ضد رايو فاييكانو.

وأعلن مانشستر يونايتد قائمته لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا، حيث خلت من اسم رونالدو.

وكتب أحد متابعي رونالدو عبر موقع "إنستغرام": "لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة مانشستر يونايتد ذات الصلة بمباريات نهاية الأسبوع الودية ضد أتلتيكو مدريد (السبت) ورايو فاييكانو (الأحد)".

رسميا.. رونالدو يعلن موعد عودته للعب مع مانشستر يونايتد

ليرد رونالدو عليه قائلا: "الأحد يلعب الملك"، مشيرا إلى مشاركته المرتقبة ضد رايو فاييكانو في ظهوره الأول تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ.

المصدر: وكالات

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