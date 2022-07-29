"أبوظبي للإعلام" تحصل على حقوق بث المسابقات الكروية الإيطالية الثلاث

أعلنت "أبوظبي للإعلام" الإماراتية اليوم الجمعة، حصولها على حقوق بث المسابقات الإيطالية الثلاث لكرة القدم، وهي الدوري، والكأس، والكأس السوبر لمدة ثلاث سنوات حتى 2025.

وقالت "أبوظبي للإعلام" في بيان، إن فوزها بحقوق البث جاء "عقب عرض قوي تقدمت به الشركة للمناقصة التي طرحتها رابطة الدوري الإيطالي، لاسيما وأن هذه البطولات تتمتع بشعبية واسعة بين الجماهير الكروية على مستوى المنطقة والعالم".

ولم تذكر "أبوظبي للإعلام" قيمة العقد الذي يتضمن بث المسابقات الثلاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع "ستارز بلاي" التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت في يونيو الماضي أنها لن تقل عن 75 مليون يورو.

وسيعود الدوري الإيطالي إلى "أبوظبي الرياضية"، إحدى قنوات "أبوظبي للإعلام"، بعد غياب 17 عاما، إذ سبق لها أن حصلت على حقوقه بين 2003 و2005 قبل أن ينتقل إلى "بي إن سبورتس" القطرية التي أعلنت عام 2020 التوقف عن بثه قبل انتهاء العقد "لأسباب قانونية".

وفي ظل عدم وجود عرض مرض في طلبه للمناقصات العام الماضي، طور الدوري الإيطالي قناته الخاصة على "يوتيوب" باللغة العربية لتقديم المباريات مجانا، خمس مباريات يوميا خلال الجزء الأول من الموسم ثم جميع المباريات العشر اعتبارا من شهر فبراير.

المصدر: وكالات