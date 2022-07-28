7 لاعبين في فريق واحد يرفضون دعم المثلية الجنسية

في الوقت الذي يخصص فيه الدوري الإنجليزي ونظيره الفرنسي جولات معينة في كل موسم من أجل دعم "المثليين" جنسيا، تخرج أصوات معارضة وتقف بوجه حركات الدعم.

ففي فريق مانلي وارينغاه سي إيغلز الأسترالي للرغبي، رفض 7 من لاعبي الفريق الالتزام بقرار إدارة النادي، والقاضي بارتداء جميع اللاعبين قمصانا بألوان قوس قزح التي ترمز إلى "المثليين" جنسيا.

ومن المقرر أن يلعب مانلي واريتغاه ضد مواطنه سيدني روسترز مباراة احتفالية، وذلك يوم الخميس 28 يوليو، وتهدف إلى دعم المثليين، وفق ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

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ويحمل تصميم القميص، ألوان قوس قزح على الأكمام والصدر.

واعترف ديس هاسلر، مدرب مانلي وارينغاه سي إيغلز، بأن اللاعبين السبعة الرافضين لهذه الفكرة، لا يريدون ارتداء هذه القمصان لأسباب دينية أو شخصية.

وقال هاسلر: "لن يرتدوا القميص، لأنه يتعارض مع معتقداتهم الثقافية والدينية، ونحن اقتنعنا بقرارهم".

وشدد هاسلر على أن باقي لاعبي الفريق سيرتدون القميص، موضحا في الوقت ذاته بأنه لم يتشاور مع نظرائهم الرافضين للفكرة.

المصدر: marca