تفاصيل جلسة محمد صلاح مع لاعب الزمالك السابق أحمد ميدو

كشف المصري أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق والمستثمر الرياضي بدول أوروبا في الوقت الحالي، عن تفاصيل جلسة فطاره مع محمد صلاح نجم ليفربول، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أحمد عبدالقادر ميدو في تصريحات خاصة لـ"الكابتن" إنه لم يتفاجأ بحديث محمد صلاح معه من أجل مقابلته والجلوس معه وعزومته على الإفطار، خاصة أن دائما ما يتفاءل هداف ليفربول بجلسة أحمد عبدالقادر ميدو قبل بداية كل موسم.

من ليفربول اليوم مع اخويا فخر مصر و العرب محمد صلاح ..ابن الاصول ❤️🇪🇬@MoSalahpic.twitter.com/vMjxCbIKHP — Ahmedabdelkadermido (@AhmedAbdelkader) February 11, 2020

وكشف أحمد عبدالقادر ميدو خلال حديثه أن محمد صلاح يستهدف أمورا عديدة كشفها له خلال عن جلستهم سويا سواء كان حصد لقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك التأهل رفقة المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا ومن ثم حصدها في كوت ديفوار.

مع اخويا فخر مصر والعرب والاسطوره التاريخيه محمد صلاح… شكرا يا حبيبي علي العزومه والاستقبال يا ابن الاصول..❤️🇪🇬 ✌️ @MoSalahpic.twitter.com/jn2bAIQ7Kt — Ahmedabdelkadermido (@AhmedAbdelkader) July 23, 2022

وأشار إلى أن محمد صلاح يطمح من خلال تلك الألقاب حصد جائزة أفضل لاعب في العالم الذي تعرض للظلم بعدم حصدها خلال الموسم الماضي.

وشدد أحمد عبدالقادر ميدو بأنه أكد لمحمد صلاح تعرضه للظلم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم منحه أفضل لاعب في القارة.

المصدر: "elcaptain.dostor.org"