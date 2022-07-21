قائد المنتخب الأوكراني السابق لكرة الصالات يعود إلى ناديه الروسي

عاد حارس المرمى والقائد السابق لفريق كرة الصالات، الأوكراني يفغيني إيفانياك للالتحاق بتدريبات فريق توربيدو في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وقال حارس المرمى البالغ 39 عاما: "أنا سعيد بالعودة إلى فريقنا مرة ​​أخرى لأصبح جزءا من هيكل توربيدو". وأشار إلى أن النادي أوجد كل الظروف لتحقيق الإنجازات الرياضية.

إقرأ المزيد

وأنهى إيفانياك مشواره مع المنتخب الأوكراني عام 2021، وشارك مع منتخب بلاده منذ 2005، وتم تكريمه مرتين كأفضل حارس مرمى في البلاد.

ولعب إيفانياك لصالح أندية توربيدو وتايم، ودينا الروسية.

بدأ حارس المرمى مسيرته في عالم كرة القدم الكبيرة، ولكن لاحقا وبناء على نصيحة المدرب فيكتور جوك، انتقل إلى كرة الصالات.

المصدر: لينتا.رو