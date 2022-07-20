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كارلسن بطل العالم يرفض مواجهة الروسي نيبومنياختشي على لقب الشطرنج العالمي

الرياضة

كارلسن بطل العالم يرفض مواجهة الروسي نيبومنياختشي على لقب الشطرنج العالمي
Legion-Media
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أعلن بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن الأربعاء، رفضه مواجهة الروسي إيان نيبومنياشتشي للدفاع عن لقب الشطرنج العالمي.

وبرر النرويجي رفضه بأنه ليس لديه دافع للعب مباراة أخرى على لقب بطولة العالم.

وقال كارلسن: "ليس لدي الدافع للعب مباراة أخرى. أشعر فقط أنني لا أحب ذلك حقا، على الرغم من أنني متأكد من أن المباراة ستكون ممتعة لأسباب تاريخية".

كارلسن بطل العالم يرفض مواجهة الروسي نيبومنياختشي على لقب الشطرنج العالمي
Legion-Media
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يبلغ كارلسن 31 عاما وهو بطل العالم منذ 2013، وحدث ذلك عندما فاز النرويجي على الهندي فيسواناثان أناند، ومنذ ذلك الحين، دافع كارلسن عن اللقب أربع مرات، آخرها فاز فيها على نيبومنياشتشي عام 2021.

وفي وقت سابق، فاز نيبومنياشتشي ببطولة الأساتذة في مدريد وفاز بأحقية اللعب مرة أخرى للتتويج بلقب الشطرنج العالمي أمام كارلسن العام القادم. 

المصدر: "وكالة تاس"

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