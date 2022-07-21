 
مباشر

يوفنتوس يعلن أن قميصه الاحتياطي مصنوع من مواد معاد تدويرها (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يعلن أن قميصه الاحتياطي مصنوع من مواد معاد تدويرها (فيديو)
twitter/juventusfc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgr5

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن مواصفات قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2022-2023، والذي سيخوض به مبارياته خارج أرضه، اليوم الخميس.

وقامت شركة "أديداس" العالمية بتصميم القميص أسود اللون، ويقدم التصميم أفكارا خفية تشير إلى الحمض النووي للنادي.
ويتميز لون قميص يوفنتوس بلون الفحم الأسود، ويتزين بالبرق، حيث ظهرت شرارة كهربائية على راعي النادي (Jeep).

إقرأ المزيد
بالفيديو.. ماني يبرز في الفوز العريض لبايرن على دي سي يونايتد
بالفيديو.. ماني يبرز في الفوز العريض لبايرن على دي سي يونايتد

وتظهر على القميص أيضا تداخلات بيضاء على الياقة والأكمام، وخطوط أديداس الكلاسيكية الثلاثة، وشعار النادي المصحوب بالنجوم الثلاثة بنفس اللون أيضا.

وصنع قميص يوفنتوس الاحتياطي الجديد من مواد تم تدويرها، وتوجد فيه تقنية تسمح للاعبين بالشعور بالانتعاش والجفاف أثناء المباريات.

وسيظهر يوفنتوس بالقميص الجديد لأول مرة هذا الأسبوع، عندما يبدأ جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: twitter/juventusfc

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)