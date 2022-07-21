يوفنتوس يعلن أن قميصه الاحتياطي مصنوع من مواد معاد تدويرها (فيديو)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن مواصفات قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2022-2023، والذي سيخوض به مبارياته خارج أرضه، اليوم الخميس.

وقامت شركة "أديداس" العالمية بتصميم القميص أسود اللون، ويقدم التصميم أفكارا خفية تشير إلى الحمض النووي للنادي.

ويتميز لون قميص يوفنتوس بلون الفحم الأسود، ويتزين بالبرق، حيث ظهرت شرارة كهربائية على راعي النادي (Jeep).

Nero ⚫️

Vi presentiamo il nuovo completo Away della Juventus per la stagione 22/23 @adidasfootball — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2022

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وتظهر على القميص أيضا تداخلات بيضاء على الياقة والأكمام، وخطوط أديداس الكلاسيكية الثلاثة، وشعار النادي المصحوب بالنجوم الثلاثة بنفس اللون أيضا.

وصنع قميص يوفنتوس الاحتياطي الجديد من مواد تم تدويرها، وتوجد فيه تقنية تسمح للاعبين بالشعور بالانتعاش والجفاف أثناء المباريات.

وسيظهر يوفنتوس بالقميص الجديد لأول مرة هذا الأسبوع، عندما يبدأ جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: twitter/juventusfc