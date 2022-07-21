بالفيديو.. ماني يبرز في الفوز العريض لبايرن على دي سي يونايتد

برز الوافد الجديد، المهاجم السنغالي ساديو ماني، بقميص فريقه بايرن ميونيخ، في الفوز العريض الودي على دي سي يونايتد 6-2 في واشنطن، ضمن إطار استعدادات النادي البافاري للموسم الجديد.

واحتاج اللاعب السنغالي القادم من ليفربول الإنجليزي مقابل قرابة 40 مليون يورو إلى 5 دقائق فقط ليسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد .

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فيما أضاف المدافع دي ليخت، المنضم حديثا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو، الهدف الرابع لفريقه من ركلة ركنية بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب، بعد الاستراحة (في الدقيقة 47).

وتناوب على تسجيل الأهداف النمساوي مارسيل سابيتزر (12) وسيرج غنابري (44) والهولندي يوشوا زيرتزي (51) وتوماس مولر (90+1).

وسجل أهداف دي سي يونايتد الذي تعاقد أخيرا مع لاعبه السابق الدولي الانجليزي واين روني، ويمر بفترة صعبة اثر احتلاله للمركز الأخير في الدوري، البديلان النروجي سكاغه سيمونسن ليلاند (54) وثيودور كو ديبيترو (83).

المصدر: "أ ف ب"