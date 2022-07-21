 
مباشر

ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الرياضة

ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgp1

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، رسالة إلى نجم الفريق، الجناح المصري محمد صلاح، بعد ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2022.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حظا موفقا لمحمد صلاح، الذي تم اختياره في القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال".

مضيفا: "صلاح حصل على جوائز(أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، ولاعب العام في ليفربول، والحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب في مسابقة البريميرليغ)".

إقرأ المزيد
صراع متجدد.. القائمة النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا
صراع متجدد.. القائمة النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، وضمت 3 لاعبين: محمد صلاح، وزميله السابق بالفريق السنغالي ساديو ماني، والسنغالي الآخر إدوارد ميندي.

ويقام حفل الجوائز في المغرب اليوم الخميس 21 يوليو، بعد غياب في العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال موسم 2021-22.

وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن تمنح الجائزة لماني في عام 2019.

المصدر: twitter.com/LFC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)