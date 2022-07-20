صراع متجدد.. القائمة النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل من الكاف في 2022.

ووفقا لبيان الكاف على الموقع الرسمي له، فإن قائمة المرشحين، ضمت: المصري محمد صلاح (ليفربول) والسنغاليين ساديو ماني (بايرن ميونخ) وإدوارد ميندي (تشيلسي).

وبالتالي سيكون الحفل مسرحا لمنازلة جديدة تقليدية في الآونة الأخيرة بين الزميلين السابقين في ليفربول الانجليزي، صلاح ومانيه.

إقرأ المزيد

وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من:

الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي) - الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون) - الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر) - من كوت ديفوار سيباستيان هالر ( أياكس ودورتموند) - الغيني نابي كيتا (ليفربول) - المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

وفي حال فوز مانيه، سيصبح أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف في مدينة الرباط بالمغرب غدا الخميس.

وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال موسم 2021-22.

وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن تمنح الجائزة لمانيه في عام 2019.

المصدر: cafonline