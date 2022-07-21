بعد انتقاله إلى النادي المملوك إماراتيا.. هالاند يستخدم عبارة "إن شاء الله"

استخدم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، عبارة "إن شاء الله" ردا على تغريدة هنأته بعيد ميلاده.

ونشر حساب "City Xtra" تغريدة على "تويتر" هنأ فيها اللاعب النرويجي بعيد ميلاده الـ22.

ورد المهاجم الذي انتقل مؤخرا إلى السيتي بالقول: "شكرا، المباراة الافتتاحية ستكون ضد بايرن إن شاء الله".

Thanks! Debut vs Bayern Inshallah 🙌🏻 https://t.co/iH6SoWljqJ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 21, 2022

إقرأ المزيد

ودفع النادي الإنجليزي المملوك إماراتيا الشرط الجزائي الذي وضعه دورتموند الألماني للتعاقد مع هالاند بقيمة 60 مليون يورو (60 مليون دولار حاليا) بالإضافة إلى العمولات.

ويبلغ أجر اللاعب النرويجي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (450 ألف دولار تقريبا) وهو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

وتفوق مانشستر سيتي على كافة عمالقة أوروبا، أبرزهم ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بالتوقيع مع النجم هالاند.

ومن المنتظر أن يواجه السيتي بايرن ميونيخ الألماني في مباراة ودية في 24 يوليو الجاري، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

المصدر: twitter/ErlingHaaland