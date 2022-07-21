6 عدائين عرب إلى نصف نهائي سباق 800 م في بطولة العالم لألعاب القوى

تأهل ستة عدائين عرب، الأربعاء، إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 م ، في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام بمدينة يوجين الأمريكية.

والعداؤون هم المغاربة معاد زحافي، والحسن مجاهد، وعبد العاطي الكص، والجزائريان جمال سجاتي، وسليمان مولى، والتونسي عبد السلام عيوني، فيما فشل الجزائري الآخر، ياسين حتحات، في اللحاق بهم.

Legion-Media

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وتصدر المغربي زحافي المجموعة الثالثة بعدما قطع المسافة بزمن 1:46.15 دقيقة، والجزائريان سجاتي الرابعة بزمن 1:46.39 دقيقة، ومولى السادسة الأخيرة بزمن 1:44.90 دقيقة، فيما حل المغربي مجاهد ثانيا في الأولى بزمن 1:49.29 دقيقة، وكل من عيوني والكص ثالثا في الرابعة والسادسة تواليا.

وخرج الجزائري حتحات خالي الوفاض بعدما حل في المركز السابع قبل الأخير في المجموعة السابعة بزمن 1:46.05 دقيقة، رغم أن توقيته كان السادس عشر في الترتيب العام، لكنه دفع ثمن بطء إيقاع سباقات ثلاث مجموعات (الأولى والثالثة والرابعة) أي تأهل تسعة عدائين (الثلاثة الأوائل في كل منها) مباشرة إلى الدور النهائي

وتأهل الثلاثة الأوائل في المجموعات الست من التصفيات مباشرة إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب أسرع ستة أوقات بعدهم.

ويقام الدور نصف النهائي مساء الخميس، على أن يجري الدور النهائي السبت المقبل.

المصدر: "أ ف ب"