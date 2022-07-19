بالفيديو.. اللقب الثالث تواليا للقطري برشم في بطولة العالم لألعاب القوى

توج القطري معتز برشم الاثنين باللقب العالمي الثالث تواليا، عندما ظفر بذهبية مسابقة الوثب العالي في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين الأمريكية.

ونجح برشم، بطل أولمبياد طوكيو مناصفة مع صديقه الإيطالي جانماركو تامبيري في تحقيق إنجازه بتخطيه خمسة حواجز متتالية من المحاولة الأولى آخرها 2.37 م، متقدما على الكوري الجنوبي وو سانغهيوك (2.35 م)، فيما عادت البرونزية للأوكراني أندري بروتسنكو الذي منح الميدالية الأولى لبلاده في البطولة.

مبروك لكل قطر 🇶🇦👐🏽🇶🇦👐🏽🇶🇦

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بطلنا العالمي معتز برشم يحقق ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022 للمرة الثالثة على التوالي

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كفو برشم 👐🏽 كفو يالأدعم 🇶🇦

.#كلنا_الأدعم 🎥by @beINSPORTSpic.twitter.com/HWprPYCBM8 — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 19, 2022

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وهي الذهبية الخامسة لقطر في بطولات العالم إضافة إلى فضيتين وثلاث برونزيات.

وبات برشم البالغ 31 عاما وصاحب ثاني أفضل رقم في التاريخ (2.43 م) حققه في الخامس من سبتمبر 2014 في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي (2.45 م منذ 27 يوليو 1993)، ثالث رياضي عربي يحتفظ باللقب ثلاث مرات متتالية بعد عداءي سباق 1500 م الجزائري نور الدين مرسلي أعوام 1991 في طوكيو و1993 في شتوتغارت و1995 في غوتبورغ، والمغربي هشام الكروج الذي حقق الإنجاز أربع مرات متتالية في اثينا 1997 واشبيلية 1999 وإدمونتون 2001 وباريس 2003.

المصدر: "أف ب"