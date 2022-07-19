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نصيحة "خاصة" لتشيلسي: لا تكرروا غلطة صلاح

الرياضة

نصيحة
Legion-Media News Images
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وجه نجم أرسنال السابق إيان رايت، نصيحة خاصة إلى نادي تشيلسي، بعدم تكرار الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، مع كالوم هودسون أودوي لاعب "البلوز".

وطالب رايت مسؤولي نادي تشيلسي بضرورة الحفاظ على أودوي، مشددا على كونه موهبة كبيرة تمثل أهمية بالغة لخط هجوم "البلوز" في المستقبل.

وأشار رايت في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، إلى أنه ينصح تشيلسي بعدم تكرار الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، الذي رحل سريعا عن صفوف "البلوز" ولم يحصل على الفرصة كاملة، وكذلك البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي الحالي.

نصيحة
Globallookpress
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ويبلغ كالوم هودسون أودوي من العمر 21 عاما، وقدم مستوى فني مميز رفقة تشيلسي في الموسم الماضي.

المصدر: وسائل إعلام 

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