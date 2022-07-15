أنشلوتي يعلن نهاية الميركاتو بالنسبة لريال مدريد

أبدى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي رضاه عن التشكيلة الحالية لبطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستبعدا إجراء المزيد من التعاقدات هذا الصيف.

وسبق لريال أن ضم المدافع الألماني أنتونيو روديغر من دون مقابل نتيجة وصوله إلى نهاية عقده مع تشلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو.

ويبدو أن هذين التعاقدين كافيان بالنسبة لأنشيلوتي وفق ما أفاد الخميس خلال مؤتمر صحفي تحضيرا لسفر الفريق إلى الولايات المتحدة من أجل خوض جولة ودية، تجمعه بغريمه المحلي برشلونة وكلوب أميركا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

ورأى أنشيلوتي أن فريقه ليس بحاجة إلى مزيد من اللاعبين رغم رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل وإيسكو، قائلا: "لا شيء أتحدث عنه بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول أن كل شيء انتهى".

وتابع: "لن نتعاقد مع أحد. نحن في وضع جيد حيث نحن الآن".

🎙️| Carlo Ancelloti: “A friendly against Barcelona? It's never a friendly against Barcelona. It will be a very competitive match." [@marca] #fcblivepic.twitter.com/Rz2TH4ZmO1 — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 15, 2022

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وكشف المدرب الإيطالي أنه مستعد لتجربة صانع الألعاب البلجيكي إدين هازار في مركز المهاجم حين يكون الهداف الفرنسي كريم بنزيما بحاجة إلى الراحة، مضيفا: "نحن نملك الكثير من الخيارات في هذا المركز. بنزيما هو الخيار الأول لكن يجب الإدراك بأنه سيكون موسما غريبا، مختلفا، مع إقامة كأس العالم (قطر 2022 في نهاية العام) في منتصفه، وعلينا بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى (لإراحة بنزيما)".

ويبدأ ريال استعداداته للموسم بمواجهة من العيار الثقيل في 24 يوليو الحالي ضد غريمه برشلونة في لاس فيغاس قبل لقاء كلوب أمريكا بعدها بأربعة أيام في سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس في 31 منه في لوس أنجلوس.

ورغم أن المباراة ودية استعدادية للموسم الجديد، أقر أنشيلوتي أن "الأمور لا تكون ودية أبدا في مواجهة برشلونة:" أن نواجههم في وقت مبكر من الموسم هو أمر جيد أيضا. سنسعى كلانا للفوز بالمباراة هنا وتقديم عرض جميل، كما الحال دائما في المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة".

المصدر: "أ ف ب"