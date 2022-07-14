ما النادي العربي الذي تقدم بعرض لضم رونالدو؟

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، عن اسم الفريق السعودي الذي تقدم بعرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وذكر تقرير صحفي نشرته شبكة "CNN" في نسختها البرتغالية، أمس الاثنين، أن ناديا سعوديا دخل في مفاوضات لضم رونالدو، دون أن تكشف عن اسم النادي.

وأكدت الشبكة في تقريرها، أن عرض الفريق السعودي يتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبا سنويا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).

ولكن سعود الصرامي، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، عن اسم النادي السعودي الذي يريد ضم رونالدو.

وكتب الصرامي "خبر CNN البرتغالية

صحيح والمقصود نادي الهلال".

#هات_إذنك

خبر CNN البرتغالية ،،،

صحيح المقصود،،،،

نادي #الهلال

لكن المبلغ المذكور غير صحيح ،،،

فهو أقل و بكثير عن ما أعلنته القناة المقربة من النجم العالمي كريستانيو رونالدو #CRpic.twitter.com/Yl1IvHoMfQ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 13, 2022

وأضاف: "لكن المبلغ المذكور غير صحيح، فهو أقل وبكثير عما أعلنته القناة المقربة من النجم العالمي كريستيانو رونالدو".

جدير بالذكر، أن صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أكدت أن رونالدو قد رفض العرض المقدم له للعب في السعودية لرغبته في الاستمرار بأعلى مستويات كرة القدم على الرغم من تقدم سنه.

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وتزايدت التكهنات وتناثرت الشائعات، بشأن مستقبل ومصير رونالدو منذ إعلان وسائل إعلام إنجليزية، أن النجم البرتغالي أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في مغادرة "أولد ترافورد" هذا الصيف.

المصدر: RT