الكشف عن موقف كريستيانو رونالدو من العرض السعودي "الخرافي"

أثار العرض السعودي الضخم "المزعوم" الذي تلقاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وسائل الإعلام.

ووفقا لشبكة CNN في نسختها البرتغالية فالعرض السعودي يتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبا سنويا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).

Cristiano Ronaldo rejeita 270 milhões de euros da Arábia https://t.co/NyRZVnlHwX — MULTIVERSO (@MULTIVERSO365) July 14, 2022

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العرض السعودي بعيد تماما عن رغبة النجم البرتغالي في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وخارج أوروبا بأكملها.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن كريستيانو رفض العرض بالفعل.

إذ من غير المرجح أن يناقش رونالدو فكرة اللعب في السعودية في ظل رغبته في الخروج من مانشستر يونايتد نحو مستوى أعلى من المنافسة بخلاف رفض رونالدو نفسه عرضا سابقا من السعودية للعمل كسفير سياحي هناك.

ورفض رونالدو من قبل فكرة الانتقال إلى الدوريات الخليجية أو الصين حينما صرح "إذا كنت تتحدث عن الأموال سأنتقل للعب في قطر، لكن الأمر يتعلق بالشغف".

وتنحصر دائرة الأندية الراغبة بضم رونالدو إلى صفوفها في الفترة الحالية بين نابولي الإيطالي وسبورتينغ لشبونة فريقه الأم وتشيلسي الإنجليزي.

المصدر: "وكالات"