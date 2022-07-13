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تير شتيغن يصنع هدفا في تعادل برشلونة مع فريق من الدرجة الخامسة (فيديو)

الرياضة

تير شتيغن يصنع هدفا في تعادل برشلونة مع فريق من الدرجة الخامسة (فيديو)
Legion-Media
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تعادل نادي برشلونة مع مضيفه أولوت المنتمي لدوري الدرجة الخامسة الإسباني لكرة القدم، بهدف لمثلة الأربعاء، في أولى مباريات الفريق الكتالوني التحضيرية للموسم الجديد.

وتقدم "البارسا"، في الدقيقة 28 بعدما حول المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، بلمسة واحدة تمريرة طويلة من زميله الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن إلى شباك نادي أولوت.

وأدرك الفريق المستضيف التعادل، في الدقيقة 44، بهدف جاء من ركلة جزاء عن طريق اللاعب إلوا أماغات.

وقرر المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، إشراك مجموعة من لاعبي الفريق الرديف في مباراة اليوم، والتي شهدت الظهور الأول للدولي الإيفواري فرانك كيسيه، المنضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك البوسني ميراليم بيانيتش العائد من فترة إعارة في نادي بشكتاش التركي.

المصدر: RT

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