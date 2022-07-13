تير شتيغن يصنع هدفا في تعادل برشلونة مع فريق من الدرجة الخامسة (فيديو)

تعادل نادي برشلونة مع مضيفه أولوت المنتمي لدوري الدرجة الخامسة الإسباني لكرة القدم، بهدف لمثلة الأربعاء، في أولى مباريات الفريق الكتالوني التحضيرية للموسم الجديد.

وتقدم "البارسا"، في الدقيقة 28 بعدما حول المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، بلمسة واحدة تمريرة طويلة من زميله الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن إلى شباك نادي أولوت.

Marc-Andre ter Stegen assists Barcelona's first goal of the preseason, Pierre-Emerick Aubameyang the scorer.



They're drawing 1-1 with Olot at half-time.pic.twitter.com/gxy02IQR6C — Football España (@footballespana_) July 13, 2022

وأدرك الفريق المستضيف التعادل، في الدقيقة 44، بهدف جاء من ركلة جزاء عن طريق اللاعب إلوا أماغات.

مباراة ودية | برشلونة 1 × 1 اولوت | هدف التعادل اولوت د45 HD



- @F24HQpic.twitter.com/P3RW9UC9ZZ — يافهد صرت انا مثلك بالجزيرة وحيد (@F2QZX) July 13, 2022

وقرر المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، إشراك مجموعة من لاعبي الفريق الرديف في مباراة اليوم، والتي شهدت الظهور الأول للدولي الإيفواري فرانك كيسيه، المنضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك البوسني ميراليم بيانيتش العائد من فترة إعارة في نادي بشكتاش التركي.

المصدر: RT