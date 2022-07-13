ليفاندوفسكي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب برشلونة

ذكرت شبكة "سبورت 1" الألمانية، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تلقى تهديدات بالقتل من مجهولين، الأمر الذي أجبره على عدم اصطحاب عائلته في رحلة العودة إلى ألمانيا.

ويبدو أن عددا من مشجعي بايرن ميونيخ المتعصبين أطلقوا تهديدات بالقتل بحق ليفاندوفسكي الذي أعلن نيته الانتقال إلى برشلونة، رغم بقاء موسم في عقده مع النادي الألماني، الذي يرفض بدوره التفريط باللاعب، رغم تقدم النادي الإسباني بثلاثة عروض رسمية لضم الهداف المخضرم.

Robert Lewandowski, back at Bayern with medical tests in the morning. No changes on his plan: Barcelona, as soon as possible. 🇵🇱 #FCB



Barça are confident but negotiations with Bayern are still needed. Work in progress.@Sky_Torben 🎥⤵️pic.twitter.com/nGBOfj64xA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

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ووصل ليفاندوفسكي بالفعل إلى ميونيخ وخضع لفحوصات طبية روتينية برفقة زملائه قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، دون أن تتواجد زوجته وأطفاله معه في إقليم بافاريا، وسط استمرار الجدل حول مصير اللاعب.

وذكرت الشبكة الألمانية أن ليفاندوفسكي يرغب في إتمام عملية الانتقال إلى برشلونة بشكل سريع بعد التوافق بين الناديين على ذلك، مشيرة إلى أن بايرن ميونيخ يرفض بيع هدافه بمبلغ يقل عن 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفا وصنع 72.

المصدر: "وكالات"