وسط أنباء انتقاله إلى برشلونة.. ليفاندوفسكي يعود إلى ميونخ (فيديو)

تترقب جماهير بايرن ميونخ وبرشلونة، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي طلب الرحيل عن النادي البافاري من أجل الانتقال للنادي الكتالوني.

وأبدى ليفاندوفسكي بشكل علني رغبته في الرحيل عن النادي الألماني والانتقال إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتحرك النادي الإسباني للتعاقد مع المهاجم البولندي من خلال إرسال ثلاث عروض لكنها قوبلت بالرفض جميعا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الدولي البولندي عاد إلى مدينة ميونخ، مساء اليوم الاثنين، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

وأشارت إلى احتمالية ظهور ليفاندوفسكي في مقر تدريبات الفريق البافاري، غدا الثلاثاء، وذلك حسبما كان مقررا من قبل بشأن عودته من العطلة.

وسيخضع ليفاندوفسكي غدا للفحوصات الطبية المعتادة قبل الانخراط في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

ويأمل أفضل لاعب في العالم في العام 2021 والبالغ عمره 33 عاما، في الحصول على الضوء الأخضر من بايرن ميونخ، للانتقال إلى برشلونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفا وصنع 72.

المصدر: وكالات