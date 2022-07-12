"بحق النبي محمد".. مشجعة تايلاندية تترجى صلاح لتلبية طلبها (فيديو)
خطفت إحدى المشجعات التي تواجدت في ملعب "راجامانجالا" الدولي في بانكوك لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، الأنظار بعد طلبها بطريقة مثيرة الحصول على قميص المصري محمد صلاح.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشجعة عقب نهاية المباراة وهي تترجى نجم ليفربول، صلاح، ليمنحها قميصه.
ورفعت المشجعة لافته مكتوب عليها "محمد صلاح نحن نحبك.. بحق النبي محمد أرجوك أعطيني التيشيرت".
"محمد صلاح نحن نحبك..بحق النبي محمد أرجوك أعطيني التيشيرت" @MoSalah 🔝— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 12, 2022
مشجعة تايلاندية لفريق #ليفربول ..ترفع لافتة بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد، تطالب بقميص #صلاح 🇹🇭🤴#LFCThai | #SALAHpic.twitter.com/Nvg0NpCi8k
ولم يتبين ما إن كان صلاح قد استجاب أو حتى انتبه لطلب المشجعة التايلاندية.
ولم يشارك صلاح في المباراة التي خسرها ليفربول برباعية دون رد، لكنه دخل بديلا في نصف الساعة الأخير من اللقاء.
وهذه هي المباراة الأولى لليفربول ومانشستر يونايتد ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).
المصدر: مواقع التواصل