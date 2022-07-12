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رونالدو يعرض خدماته على فريق جديد

الرياضة

رونالدو يعرض خدماته على فريق جديد
AP
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تسيطر حالة من الجدل حول مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، خاصة مع انتشار أنباء وتكهنات بشأن رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن الفريق الإنجليزي هذا الصيف.

وعزز تخلف رونالدو عن السفر مع بعثة مانشستر يونايتد لخوض معسكر إعدادي في تايلاند استعدادا لانطلاق الموسم الجديد الإشاعات بشأن مصير النجم البرتغالي.

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وزعمت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن رونالدو عرض خدماته على نادي باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة "لكن لا يوجد مكان في الوقت الحالي للنجم البرتغالي في قائمة الفريق الباريسي".

وذكرت "لو باريزيان" في تقريرها أن خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، يرتبط بعلاقات قوية مع ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، ولويس كامبوس، المستشار الجديد للنادي الفرنسي.

وكانت تقارير أخرى ذكرت في وقت سابق، أن مينديز عرض أيضا خدمات رونالدو على تشيلسي وبايرن ميونخ.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

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