مدرب تشيلسي يرد بشكل طريف على إمكانية تعاقد فريقه مع رونالدو (فيديو)

رد مدرب نادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، بشكل طريف على مشجع سأله عن إمكانية تعاقد "البلوز" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وسأل المشجع توخيل: "هل سنوقع مع كريستيانو رونالدو؟ ورد الألماني وقال وهو يبستم: "لن أخبرك".

Love this reply from Thomas Tuchel when asked if Chelsea have signed Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/G201anrEXC — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 10, 2022

🚨Exclusive We asked Thomas Tuchel" Are we signing Cristiano Ronaldo ? "

Thomas Tuchel " Iam not gonna tell you [ Laughs ] " 👀🤔



Credit instagram :@ chelsea_tid



#BluesInTheUSA#CR7#CFCpic.twitter.com/kgYG08LgWt — Mo. kasem (@Hazard10_CFC) July 10, 2022

ولم يسافر رونالدو، الجمعة الماضي، مع بعثة مانشستر يونايتد في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، ولم يتضح بعد متى سيعود إلى قائمة الفريق.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

وربطت بعض التقارير رونالدو بالانتقال لنادي تشيلسي هذا الصيف في ظل بحث الأخير عن تعزيز خياراته في الهجوم بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

المصدر: مواقع التواصل