 
مباشر

مدرب تشيلسي يرد بشكل طريف على إمكانية تعاقد فريقه مع رونالدو (فيديو)

الرياضة

مدرب تشيلسي يرد بشكل طريف على إمكانية تعاقد فريقه مع رونالدو (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/teg6

رد مدرب نادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، بشكل طريف على مشجع سأله عن إمكانية تعاقد "البلوز" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وسأل المشجع توخيل: "هل سنوقع مع كريستيانو رونالدو؟ ورد الألماني وقال وهو يبستم: "لن أخبرك".

ولم يسافر رونالدو، الجمعة الماضي، مع بعثة مانشستر يونايتد في جولة تسبق الموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، ولم يتضح بعد متى سيعود إلى قائمة الفريق.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

وربطت بعض التقارير رونالدو بالانتقال لنادي تشيلسي هذا الصيف في ظل بحث الأخير عن تعزيز خياراته في الهجوم بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

المصدر: مواقع التواصل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا