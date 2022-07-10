مكافأة كبيرة "تسيل اللعاب".. رونالدو متهم بخداع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل على مكافأة كبيرة، قبل إبلاغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد"، في فترة الانتقالات الصيفية.

وطلب رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب فشل فريق "الشياطين الحمر" في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفقا لتقارير صحفية الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة "ذا لصن" البريطانية، أن رونالدو حصل على مبلغ كبير من مانشستر يونايتد، قبل أيام قليلة من إبلاغ إدارة النادي برغبته في الرحيل.

ولم تكشف الصحيفة عن المبلغ، ولكنها قالت إنه يتكون من 6 أرقام، ووصفته بأنه "تسيل له اللعاب".

وتحدث مصدر من داخل النادي عن الأمر، قائلا: "جميع العقود تتجدد في بداية شهر يوليو، ورونالدو حصل على مكافأة مالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين".

ووافق رونالدو على تفيض راتبه، من أجل العودة إلى مانشستر يونايتد، بعد قراره بعدم الاستمرار في يوفنتوس، ووضع مانشستر يونايتد بعض المكافآت في عقد النجم البرتغالي من أجل تعويضه من الناحية المادية.

ويشكل المبلغ الذي حصل عليه كريستيانو قبل إبلاغه النادي الإنجليزي برغبته، حقوق استخدام الصور الخاصة به، فضلا عن بعض المكافآت الخاصة بالأهداف.

وأوضح المصدر أن رونالدو لم يرتكب خطأ، ولكن قد يكون توقيت الإعلان عن رغبته في الرحيل هو الأمر الخاطئ، وقد لا يكون مصادفة بعد حصول الدون على المكافأة المالية، فكان فإمكانه أن يعلن رغبته بشكل واضح منذ أسابيع وقبل حصوله على تلك المكافأة.

وسائل إعلام