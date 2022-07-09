"ديلي ستار": مانشستر يونايتد لا ينوي معاقبة رونالدو لوجود أسباب حساسة دفعته للبقاء في لشبونة

أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، لا ينوي معاقبة نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بسبب غيابه عن جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

وسافر فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد الهولندي إيريك تين هاج إلى تايلاند يوم أمس الجمعة، من دون رونالدو، ومن المنتظر أن ينتقل فريق "الشياطين الحمر" بعدها إلى أستراليا.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر لعدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما دفع تشيلسي للتفكير في ضمه مقابل 14 مليون إسترليني.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار"، أن مانشستر يونايتد يملك حق تغريم رونالدو لعدم وفائه بالتزامات تعاقده، إلى جانب تأثير غيابه على مبيعات القمصان والتذاكر للنادي، خاصة أنه تم الترويج لرحلة الفريق باستخدام ملصقات له.

وأضافت: "الرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد أرنولد فضل عدم معاقبة النجم البرتغالي، لكون هناك أسباب حساسة دفعته (رونالدو) للبقاء في لشبونة".

المصدر: وسائل إعلام