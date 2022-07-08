ظهور "خجول" لرونالدو بقميص مانشستر يونايتد الجديد

كشف نادي مانشستر يونايتد، النقاب عن قميصه الجديد للموسم (2022-2023) والذي شارك في الترويج له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم شائعات اقترابه من الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد".

وجاء قميص مانشستر يونايتد الجديد باللون الأحمر المعتاد مع إضافة اللون الأبيض على العنق، وشركة "TeamViewer" هي التي تزين واجهة القميص.

ونشر مانشستر يونايتد عبر منصاته الالكترونية، مقطع فيديو وصور، تصدرها البرتغالي برونو فرنانديز رفقة عدد من زملائه مثل الفرنسي رافائيل فاران وماكتوميناي وجادون سانتشو، مع ظهور متواضع لكريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، وهو يرتدي قميص "الشياطين الحمر" ذي الكم الطويل، ولكنه شارك في الحملة الترويجية للقميص الجديد، رغم الشكوك المحيطة بمستقبل "صاروخ ماديرا" مع النادي.

Inspired by our past.

Made for our future.#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

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وسيخوض مانشستر يونايتد بالقميص الأساسي مبارياته في ملعب "أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي، بجانب مسابقتي كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

المصدر: وكالات