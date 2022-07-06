بايدن يعد ردا على رسالة لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا

أعلنت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعداد رد الرئيس، جو بايدن، على رسالة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المعتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

وذكرت القناة أن "مسؤولي الإدارة الأمريكية يقولون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرد سيكون خطيا أم عبر الهاتف، ولكن وفقا لأحد المصادر فإن بايدن سيجيب قريبا بشكل مؤكد".

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وتوجهت غراينر المعتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات، في وقت سابق إلى الرئيس الأمريكي بطلب مساعدتها في الإفراج عنها.

وطالبت بايدن بإطلاق سراحها وأعربت عن خوفها من عدم قدرتها على العودة إلى بلادها أبدا.

وتم توقيف غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في 18 فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي