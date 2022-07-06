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بعمر 56 عاما.. روماريو يخطف الأنظار بهدف مذهل (فيديو)

الرياضة

بعمر 56 عاما.. روماريو يخطف الأنظار بهدف مذهل (فيديو)
AFP
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف سجله المهاجم البرازيلي السابق روماريو وهو بعمر 56 وما زال يبهر متابعيه بلمساته الفنية في كرة القدم .

وظهر روماريو لاعب برشلونة السابق في مباراة ودية مع أصدقائه، حين وصلته تمريرة من أحد زملائه قبل أن يقوم برفعها من فوق المدافع المنافس بطرف قدمه بطريقة مذهلة، ليفاجئ حارس المرمى بإرسال الكرة إلى الشباك بمقدمة الحذاء.

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ولعب روماريو بقميص كل من بي إس في أيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا والسد القطري وفلوميننسي البرازيلي.

وكانت تجربته الأوروبية الأنجح مع أيندهوفن، حيث توج معه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي، ومثلها في كأس هولندا، واثنين في كأس السوبر الهولندي، كما حصد جائزة أحسن لاعب في الدوري عام 1989.

ومع برشلونة اكتفى روماريو بالفوز بلقب الدوري الإسباني، كما نال جائزة أفضل لاعب في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في عام 1994.

ومع منتخب البرازيل، حقق روماريو 4 ألقاب، أبرزها مونديال كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقبان في كوبا أمريكا عامي 1989 و1997، وكأس العالم للقارات عام 1997.

المصدر: "وكالات"

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