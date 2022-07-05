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شاهد.. الهدف الذهبي لفرنسا في دورة البحر المتوسط.. ورد فعل الجمهور الجزائري

الرياضة

شاهد.. الهدف الذهبي لفرنسا في دورة البحر المتوسط.. ورد فعل الجمهور الجزائري
Globallookpress Wu Tianyu
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توج منتخب فرنسا بالميدالية الذهبية لكرة القدم، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، على حساب نظيره الإيطالي بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الاثنين، بالجزائر.

ويدين منتخب "الديوك" بالفضل في انتصاره للاعبه ليني بيرينجيل الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له مبكرا عند الدقيقة السابعة من عمر المباراة، التي جرت على ملعب وهران الأولمبي، بمدينة وهران الجزائرية.

بينما حصل منتخب المغرب على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط لكرة القدم، عقب الفوز على نظيره التركي بأربعة اهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر: وكالات 

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