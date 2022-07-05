شاهد.. الهدف الذهبي لفرنسا في دورة البحر المتوسط.. ورد فعل الجمهور الجزائري

توج منتخب فرنسا بالميدالية الذهبية لكرة القدم، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، على حساب نظيره الإيطالي بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الاثنين، بالجزائر.

ويدين منتخب "الديوك" بالفضل في انتصاره للاعبه ليني بيرينجيل الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له مبكرا عند الدقيقة السابعة من عمر المباراة، التي جرت على ملعب وهران الأولمبي، بمدينة وهران الجزائرية.

🎥 شاهد ماذا يفعل الجمهور الجزائري بعد احتفال احدهم بهدف منتخب فرنسا " يا حركي "#وهران_في_القلب#JMOran2022pic.twitter.com/d7XFdM3q0M — الألعاب المتوسطية (@Oran2022Jm) July 5, 2022

بينما حصل منتخب المغرب على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط لكرة القدم، عقب الفوز على نظيره التركي بأربعة اهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر: وكالات