تفاصيل جديدة بشأن واقعة اغتصاب مزعومة بطلها أحد نجوم الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاغتصاب المزعومة التي تورط فيها أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على لاعب كرة قدم دولي في الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب في أحد أندية شمال لندن للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب إمرأة في العشرينات من عمرها.

Premier League star arrested on suspicion of raping woman on holiday in Mediterranean in dramatic 3am swoop https://t.co/Xxdut98ssi — Sun Sport (@SunSport) July 4, 2022

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المتورط في جريمة الاغتصاب كان نائما عندما وصلت ست سيارات شرطة إلى قصره لاعتقاله في تمام الساعة 3 صباحا، بعد أن اتهمته امرأة باغتصابها خلال عطلة في البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي، وعرضت على الشرطة صورا لآثار كدمات في جسدها بعد الاغتصاب المزعوم.

وكانت الضحية المزعومة فرت من المنتجع ذي الخمس نجوم وعادت إلى منزلها لأصدقائها وعائلتها.

وتم تقييد يدي النجم الدولي في أواخر العشرينات من عمره الذي يعد أحد أفضل لاعبي فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم اعتقاله أمس الاثنين، وقامت الشرطة باستجوابه لمدة 15 ساعة تقريبا.

كان اللاعب الذي لا يزال قيد الاحتجاز بدأ بالفعل التدريب للإعداد للموسم المقبل، وكان من المقرر أن يسافر في جولة ما قبل الموسم مع ناديه.

وكان من المقرر أن يظهر اللاعب في مونديال قطر 2022، ولكن تسبب اعتقاله في إحداث صدمة كبيرة في ناديه.

المصدر: thesun