الشرطة الأوروبية تداهم فريقا بحرينيا للدراجات وتضبط أدلة

قالت وكالة "يوروجست" الأوروبية الجمعة إن الشرطة التي تحقق في منشطات فريق البحرين "فيكتوريوس" للدراجات، صادرت 450 قرصا من مادة مجهولة في منزل بسلوفينيا خلال مداهمات في أنحاء أوروبا.

وفتشت منازل متسابقين وعاملين كما فتش أيضا فندق الفريق في الدنمارك هذا الأسبوع قبيل سباق يبدأ الجمعة ويستمر لثلاثة أسابيع في كوبنهاغن.

وفي بيان صدر الجمعة، قالت وكالة تعاون العدالة الجنائية في الاتحاد الأوروبي "يوروجست"، إن 14 عقارا في 6 دول خضعوا للتفتيش كما استجوب ثلاثة أشخاص.

وأضافت "عثر على 412 قرصا بمحتوى بني مجهول و67 قرصا بمحتوى أبيض مجهول" في عقار بسلوفينيا، حيث صودر أيضا هاتف محمول.

وصودرت مواد أيضا في بلجيكا وإيطاليا وبولندا فضلا عن أجهزة حاسوب وهواتف وأجهزة إلكترونية أخرى.

وفتشت الشرطة ممتلكات في إسبانيا وصادرت ما يحتمل أنها ستكون أدلة.

وفتح التحقيق في مايو الماضي بقيادة ممثلي ادعاء في مارسيليا بفرنسا، وفق "يوروجست" التي أوضحت أن هدف التحقيق هو "انتهاكات منشطات مشتبه بها تتضمن فريقا دوليا للدراجات".

وكانت شرطة فرنسا خلال سباق العام الماضي داهمت أيضا الفريق (فيكتوريوس) المدعوم من حكومة البحرين.

المصدر: أ ب