إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، إلغاء مباراة منتخب الفراعنة اليوم أمام سلوفينيا ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك": "رسميا عدم إقامة مباراة منتخبنا الوطني المصري الأول للرجال لكرة اليد ومنتخب سلوفينيا بدورة العاب البحر المتوسط والتي كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3:15 عصر اليوم بتوقيت القاهرة".

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وأوضح: "جاء ذلك بسبب إصابة عدد من لاعبى منتخب سلوفينيا بفيروس كورونا وتم إبلاغ بعثة منتخبنا الوطني بالقرار رسميا منذ قليل من اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية".

وتقام منافسات الدورة في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 6 يوليو الجاري.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من منتخبات تونس وسلوفينيا وإيطاليا وصربيا.

وحقق "الفراعنة" 3 انتصارات أمام تونس وصربيا وإيطاليا خلال مرحلة المجموعات والتي كان من المقرر ختامها اليوم بمواجهة سلوفينيا.

المصدر: facebook/EHF.EG