شاهد.. بسنت حميدة تحصد لقب نجمة مصر في ألعاب المتوسط

حققت البطلة المصرية الواعدة بسنت حميدة إنجازا تاريخيا لبلادها الخميس، بحصدها الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوا للسيدات في منافسات ألعاب القوى.

ونجحت بسنت في الحصول على الميدالية الذهبية لسباق 100 متر بزمن قدره 11.10 ثانية لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في هذا السباق على صعيد ألعاب القوى عبر التاريخ.

وانهالت الجماهير المصرية بالإشادة بمستوى حميدة، والتي تعد الآن المرشحة الأولى للحصول على لقب نجمة مصر الأولى في دورة ألعاب البحر المتوسط.

اللحظة التاريخية بتتويج بنت مصر بسنت حميدة بذهبية 100 متر عدوًا للسيدات في ألعاب البحر المتوسط 😍🇪🇬🥇pic.twitter.com/opFbf91Bht — Yallakora (@Yallakoranow) June 30, 2022

وحققت بسنت حميدة الميدالية الذهبية السادسة لمصر في دورة البحر المتوسط، لترفع رصيد بلادها من الميداليات الذهبية في الدورة الرياضية المقامة بمدية وهران الجزائرية.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى في دورة ألعاب البحر المتوسط 12 لاعبا ولاعبة وهم: إيهاب عبدالرحمن وماجد محسن ومصطفى الجمل وعلاء العشري ومصطفى عمرو ومحمد مجدي ويوسف بدوي ومحمد طلعت وبسنت حميدة وإسراء عويس وروان أيمن ولينه عمرو.

بتلك النتيجة، رفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 25 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و 6 فضيات و 13 برونزية.

المصدر:RT