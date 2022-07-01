حسم هوية مالك حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وافقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس على عرض شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات الـ"سيري أ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت أبوظبي للإعلام، وهي هيئة إماراتية عامة، عن حصولها على حقوق المواسم الثلاثة المقبلة بمبلغ إجمالي لا يقل عن 79 مليون دولار (75 مليون يورو).

وصرح متحدث باسم رابطة الدوري الإيطالي بأنه يمكن إضافة أي إيرادات إضافية مرتبطة بعدد المشتركين الذي ستحققه كرة القدم الإيطالية على المنصة، إلى هذا الحد الأدنى المضمون من الدخل.

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وفي ظل عدم وجود عرض مرض في طلبه للمناقصات العام الماضي، طور الدوري الإيطالي قناته الخاصة على "يوتيوب" باللغة العربية لتقديم المباريات مجانا، خمس مباريات يوميا خلال الجزء الأول من الموسم ثم جميع المباريات العشر اعتبارا من شهر فبراير.

ولم تكن طلبات العروض مثمرة العام الماضي، وتضررت على وجه الخصوص بعدم وجود عرض جديد من قناة "بي إن سبورتس" القطرية، صاحبة الحقوق حتى ذلك الحين.

وكانت "بي إن سبورتس" صاحبة الحق الحصري لنقل الدوري الإيطالي في هذه المنطقة حتى الموسم قبل الماضي، لكنها لم تجدد العقد بسبب النزاع القانوني بين المجموعة القطرية والسعودية التي تتهمها الشبكة الرياضية بدعم نظام بث غير قانوني عبر الأقمار الصناعية، يطلق عليه اسم "بي أوت كيو".

وفي يونيو 2020، انتقدت "بي إن" الشراكة بين رابطة الدوري الإيطالي والسعودية التي استضافت الكأس السوبر الإيطالية عامي 2018 و2019 بعدما أقيمت نسختا 2014 و2016 في العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب الموقع المتخصص "كالتشو فينانتسا"، دفعت "بي إن سبورتس" حتى الموسم قبل الماضي قرابة 112 مليون يورو سنويا مقابل حقوق نقل الدوري الإيطالي، أي قرابة ثلث إجمالي الدخل الناتج عن حقوق نقل مباريات "سيري أ" خارج إيطاليا.

المصدر: "أ ف ب"