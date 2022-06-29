التونسية أنس تواصل التحليق وتصعد إلى ثالث أدوار ويمبلدون

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا، إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على البولندية كاتارزينا كافا 6-4، 6-0.

ووصلت أنس إلى ويمبلدون بعد أن توجت بلقب دورة برلين على الملاعب العشبية في وقت سابق من الشهر الحالي وستكون إحدى أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب.

وتلتقي التونسية في الدور الثالث بعد غد الجمعة مع الفرنسية ديان باري (77 عالميا)، الفائزة على اليابانية ماي هونتاما المتأهلة من التصفيات 6-3، 6-2.

وكانت أنس بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

المصدر: وكالات