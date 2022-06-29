من هو فلاديمير بيتكوفيتش المرشح الأقرب لتدريب منتخب مصر؟

أكد مراسل شبكة "beIN SPORTS" بمصر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن مدرب منتخب "الفراعنة" الجديد خلفا للمقال إيهاب جلال.

ومن المتوقع بشكل كبير أن المدرب الجديد للمنتخب المصري سيكون هو فلاديمير بيتكوفيتش، والذي كانت أبرز محطاته التدريبية قيادة منتخب سويسرا.

وبات بيتكوفيتش في مفكرة الاتحاد المصري بعد أن باءت المفاوضات مع المدرب البرتغالي باولو سوزا بالفشل لقيادة منتخب مصر ليصبح بذلك بيتكوفيتش هو الأقرب لتولي المهمة.

من هو بيتكوفيتش؟

ولد بيتكوفيتش في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، ويحمل 3 جنسيات البوسنية والكرواتية والسويسرية.

يبلغ من العمر 58 عاما، بدأ مسيرته التدريبية مع فريق بيلينزونا السويسري عام 1997.

وتولى تدريب أكثر من فريق في سويسرا، ثم لاتسيو الإيطالي عام 2012 واستمر معه عامين، وقاده للتتويج بكأس إيطاليا في 2013.

وكانت أبرز محطات بيتكوفيتش التدريبية، توليه قيادة منتخب سويسرا في الفترة من عام 2014 حتى 2021، وقاده للتأهل إلى كأس العالم مرتين، وبلغ دور الـ16 في نسختي 2014 و2018 من المونديال.

وكان نادى بوردو الفرنسي آخر محطات بيتكوفيتش، ورحل عنه في الموسم الماضي لسوء النتائج.

المصدر: "beIN SPORTS" + وكالات