بقرار "مهين".. باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أبلغت نجم فريقها، الدولي البرازيلي نيمار، بأنها لا تريد استمراره مع النادي، مع وجود نية للتخلي عن خدماته هذا الصيف.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" قد أكدت أن سان جيرمان يريد التخلي عن نيمار، وسط اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي بخدماته.

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وهو ما أيدته صحيفة "البايس" وفقا لبعض المصادر المقربة من القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي لديه تحفظات على انضباط اللاعب البرازيلي في التدريبات وخلال فترات التعافي من المباريات.

وأكدت تقارير إعلامية، أن ممثلي باريس سان جيرمان اجتمعوا مع والد نيمار أكثر من مرة، من أجل مناقشة رحيله، الذي قد يكلف النادي دفع ما تبقى من عقده والذي يصل إلى 200 مليون يورو.

ويرحب سان جيرمان بدفع جزء من راتب نيمار من أجل التخلص منه.

ويشعر نيمار بالإهانة من الطريقة التي يتم التعامل معه بها، حيث يهدف الآن للرحيل عن باريس وتحقيق حلمه بالفوز بالكرة الذهبية بعيدا عن النادي الفرنسي بعدما وجد نفسه في ظل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، النجم الأول للفريق الباريسي.

وكان وصول نيمار إلى "حديقة الأمراء" في صيف العام 2017، أحدث ضجة كبيرة في عالم كرة القدم والرياضة عموما، نظرا لقيمة الصفقة القياسية (222 مليون يورو) وقرار اللاعب البرازيلي بمغادر برشلونة، في وقت كان يعيش فيه أزهى فترة في مسيرته الكروية.

وكان الهدف من التعاقد مع نيمار هو مساعدة باريس سان جيرمان في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وتراجع مستوى نيمار بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة.

المصدر: goal.com + وكالات