 
مباشر

المغرب يهزم العراق ويتوج بكأس العرب لكرة الصالات

الرياضة

المغرب يهزم العراق ويتوج بكأس العرب لكرة الصالات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbjd

توج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات "Futsal" المقامة بالسعودية، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، في النهائي على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة.

وأحرز ثلاثية المنتخب المغربي كل من عبد اللطيف فاتي، ولاعب منتخب العراق غيث عرب بالخطأ في مرماه، ويوسف جواد.

وتوج المنتخب المغربي بلقبه الثاني تواليا في المسابقة، معادلا رقم كل من ليبيا ومصر.

ويعتبر المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات حاليا أقوى منتخب عربي وإفريقي، حيث يحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لمنتخبات "كرة الصالات". 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا