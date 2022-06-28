المغرب يهزم العراق ويتوج بكأس العرب لكرة الصالات

توج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات "Futsal" المقامة بالسعودية، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، في النهائي على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة.

وأحرز ثلاثية المنتخب المغربي كل من عبد اللطيف فاتي، ولاعب منتخب العراق غيث عرب بالخطأ في مرماه، ويوسف جواد.

We are Arab Futsal Cup 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 for the second time in a row 🇲🇦🏆#DimaMaghribpic.twitter.com/UDlPab5ClI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 28, 2022

وتوج المنتخب المغربي بلقبه الثاني تواليا في المسابقة، معادلا رقم كل من ليبيا ومصر.

ويعتبر المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات حاليا أقوى منتخب عربي وإفريقي، حيث يحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لمنتخبات "كرة الصالات".

المصدر: RT