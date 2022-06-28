مانشستر يونايتد يربط نجمه الصاعد زيدان إقبال بعقد طويل الأمد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه العراقي الشاب زيدان إقبال.

وكتب يونايتد على موقعه "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع اللاعب الشاب زيدان إقبال على عقد جديد طويل الأمد".

ℹ️ #MUAcademy midfielder Zidane Iqbal has signed a new deal with the Reds — congratulations, Zidane! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 28, 2022

وأضاف: "وافق إقبال على توقيع عقد جديد يبقيه في يونايتد حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

ويبلغ إقبال 19 عاما، ويشغل مركز خط الوسط، وانضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في سن التاسعة، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة دوري أبطال أوروبا في ديسمبر الماضي ضد يونغ بويز في "أولد ترافورد".

وسبق لإقبال اللعب مع منتخب العراق الأول، حيث شارك معه في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم.

المصدر: manutd.com