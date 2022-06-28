حكم جزائري يسقط في خطأ فادح ويعلن خسارة ملاكمة مغربية رغم فوزها (فيديو)

ارتكب الحكم الجزائري محمد بسمي خطأ فادحا خلال إدارته للنزال الذي جمع بين الملاكمة المغربية أمينة بلحبيب والفرنسية لمياء بنمسهل ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران.

وكانت الملاكمة المغربية قد فرضت سيطرتها على منافستها الفرنسية وحسمت مجموع الجولات لمصلحتها، ولكن الحكم بسمي فاجأ الجميع بعد نهاية النزال بإعلانه فوز الملاكمة الفرنسية.

واحتج الفريق الفني للملاكمة المغربية فورا على لجنة التحكيم التي سارعت بدورها إلى تنبيه الحكم لتصحيح الخطأ.

⛔️ في ألعاب وهران المتوسطية،سقط الحكم الجزائري محمد بسمي في خطأ خلال نهاية مباراة الملاكمة النسائية،حين أعلن فوز الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل على المغربية أمينة بلحبيب رغم فوز الأخيرة في مجموع الأشواط



الفريق المغربي احتج على لجنة التحكيم التي نبهت الحكم لتصحيح الخطأ pic.twitter.com/pTEERD3tnX — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) June 28, 2022

وغير الحكم بسمي قراره بعد ذلك وصحح الهفوة الفادحة معلنا عن فوز الملاكمة المغربية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحكم الجزائري ادعى أنه لم يستمع جيدا إلى نتيجة المباراة من لجنة الحكام ولهذا قام بإعلان فوز الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل عوض منافستها المغربية.

المصدر: وكالات