 
مباشر

حكم جزائري يسقط في خطأ فادح ويعلن خسارة ملاكمة مغربية رغم فوزها (فيديو)

الرياضة

حكم جزائري يسقط في خطأ فادح ويعلن خسارة ملاكمة مغربية رغم فوزها (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbim

ارتكب الحكم الجزائري محمد بسمي خطأ فادحا خلال إدارته للنزال الذي جمع بين الملاكمة المغربية أمينة بلحبيب والفرنسية لمياء بنمسهل ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران.

وكانت الملاكمة المغربية قد فرضت سيطرتها على منافستها الفرنسية وحسمت مجموع الجولات لمصلحتها، ولكن الحكم بسمي فاجأ الجميع بعد نهاية النزال بإعلانه فوز الملاكمة الفرنسية.

واحتج الفريق الفني للملاكمة المغربية فورا على لجنة التحكيم التي سارعت بدورها إلى تنبيه الحكم لتصحيح الخطأ.

وغير الحكم بسمي قراره بعد ذلك وصحح الهفوة الفادحة معلنا عن فوز الملاكمة المغربية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحكم الجزائري ادعى أنه لم يستمع جيدا إلى نتيجة المباراة من لجنة الحكام ولهذا قام بإعلان فوز الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل عوض منافستها المغربية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا