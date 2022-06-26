ألعاب البحر المتوسط.. الجزائر تحصد أول ميدالية ذهبية على حساب مصر

أهدت المصارعة الجزائرية، سيليا ويكان، أول ميدالية ذهبية لبلادها في فعاليات النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022".

وجاء تتويج ويكان على حساب المصرية، سلمى ريم، إثر فوزه عليها في النزال النهائي الذي جمعهما في رياضة الكاراتيه.

twitter/MohAlgSports

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وعبرت المصارعة الجزائرية عن سعادتها بهذا الإنجاز عقب النزال في تصريحات لتلفزيون النهار، قائلة: : "هذه فرحة لا توصف وجاءت بعد معاناة كبيرة، وأشكر الشعب الجزائري الذي ساندني اليوم بالقاعة".

المصدر: وسائل إعلام