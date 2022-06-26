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شاهد.. الجزائر تهزم إسبانيا بهدف "صاروخي" في دورة البحر المتوسط

الرياضة

شاهد.. الجزائر تهزم إسبانيا بهدف
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استهل المنتخب الجزائري (دون 18 عاما) مشوراه في النسخة الـ19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، بفوز ثمين على نظيره الإسباني حامل للقب، (1-0) في المباراة الافتتاحية اليوم الأحد.

ويدين منتخب "الخضر" بالفضل في انتصاره للاعبه مهدي بوش هارانز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "عبد الكريم كروم" بسيق الجديد.

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وحصد منتخب الجزائر نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بانتظار اللقاء الثاني بين منتخبي المغرب و فرنسا، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

يذكر أن "الماتادور" الإسباني توج بلقب النسخة الأخيرة بمدينة "تاراغونا" الإسبانية، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.

المصدر: RT

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