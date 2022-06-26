شاهد.. محمد النني يتدرب في ملعب المقاولون العرب

حرص نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، محمد النني، على زيارة ناديه السابق المقاولون العرب، مستعيدا ذكرياته مع بعض زملائه والعاملين في النادي.

وكتب نادي المقاولون العرب عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "استقبل كل من تواجد في النادي اللاعب استقبالا رائعا، وتوجه النني إلى فندق اللاعبين وشاهد صورته المعلقة على واجهة الفندق بجوار زميله محمد صلاح".

وأبدى النني سعادته بوجود الصورة على واجهة الفندق.

وحرص النني على استعادة ذكرياته في الملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب، والتقط عددا من الصور التذكارية مع العاملين بالنادي وأعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول، واللذين تواجدوا مبكرا قبل موعد مران الفريق استعدادا لمباراة البنك الأهلي.

وأدى محمد النني بعض التدريبات المنفردة في الملعب.

وتمنى النني التوفيق لناديه السابق في مسابقة الدوري، مؤكدا أنه يتابع المباريات إذا ما سمحت ظروف التدريبات والمباريات.

ويقضي النني إجازة في مصر قبل الانتظام في فترة إعداد فريق أرسنال.

facebook/arabcont.club

المصدر: "facebook/arabcont.club"