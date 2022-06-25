تركي آل الشيخ تعليقا على قرعة فريقه في الدوري الإسباني: والله قرعة نار!

علق السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على نتيجة قرعة فريقه العائد إلى أندية دوري الدرجة الأولى "لا ليغا" في الموسم الجديد (2022-2023).

واسفرت قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد، عن بداية نارية لفريق ألميريا، الذي سيبدأ مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد حامل اللقب، في الجولة الأولى.

وكتب تركي آل الشيخ "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "بداية الدوري مع مدريد. قرعة نار. مكتوب علينا بطل أوروبا أول مباراة. الحمد لله على كل حال".

https://twitter.com/Turki_alalshikh

إقرأ المزيد

وكان فريق ألميريا نجح في الصعود إلى الدوري الإسباني "لا ليجا" بعد سلسلة من النتائج الإيجابية بالدرجة الثانية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس الماضي، عن نتائج قرعة مباريات الموسم الجديد "لليغا" (2022-2023) الذي سينطلق يوم 14 أغسطس المقبل، وينتهي يوم 4 يونيو 2023.

المصدر: RT